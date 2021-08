Fußball-Tipp: Igenhausens Coach tippt auf Meister FC Bayern München

Igenhausens Trainer Eugenio Paci sieht am zweiten Spieltag schwarz für den FC Augsburg. Warum es auch bei seinem Team in der A-Klasse noch nicht rund läuft.

Eugenio Paci geht in seine vierte Saison als Trainer beim FC Igenhausen. Im vergangenen Jahr spielte der FCI noch in der A-Klasse Aichach, nun wurde das Team in die A-Klasse Ost umgruppiert. Der 38-Jährige tippt auf einen klaren Sieg des FC Bayern München gegen Köln. Dem FC Augsburg traut er wenig zu.

Bayern München - Köln 3:0

„Die Bayern werden leider auch in dieser Saison Meister werden. In Sachen Konstanz kann kein Team mithalten. Köln hat keine Chance.“

Frankfurt - FC Augsburg 3:1

„Ich drücke dem FC Augsburg die Daumen, aber mir fehlt der Glaube. Ich bin auch kein großer Fan von Markus Weinzierl. Der FCA wird es schwer haben.“

Fürth – Bielefeld 1:1

„Fürth holt den ersten Punkt und bleibt trotz der Auftakt-Klatsche in der Liga.“

Ingolstadt – Nürnberg 1:1

„Im bayerischen Derby teilen sich die Teams die Punkte.“

Regensburg - Schalke 2:1

„Ich drück dem BVB die Daumen und mag Schalke nicht.“

A-Klasse Ost

TSV Friedberg II – Ottmaring II 3:1

Inchenhofen II – Rinnenthal II 1:3

Wulfertshausen II – Mühlhaus. 2:1

Sielenbach – Oberbernbach II 4:1

FC Laimering – Obergriesbach 1:1

TSV Aindling II – TSV Dasing II 1:1

DJK Stotzard – FC Igenhausen k.A.

Personalprobleme beim FC Igenhausen

Einen Tipp, wie seine Mannschaft im Auswärtsspiel bei der DJK Stotzard abschneidet, will Eugenio Paci nicht abgeben, und das aus gutem Grund: „Mir fehlt eine halbe Mannschaft an Stammspielern und noch weitere Spieler. Wir haben so viele Urlauber. Für mich beginnt die Saison eigentlich erst am Wochenende drauf gegen Dasing II.“ Zu den vielen Urlaubern gesellt sich auch noch Kapitän Woldemar Klein dazu, der aufgrund eines Hausbaus erst einmal fehlen wird. Auch der Coach weilt im Urlaub in Sizilien: „Das ist bei uns jedes Jahr so. Ich verstehe nicht, warum der Verband nicht einmal über eine Änderung des Spielplans nachdenkt.“ Am Sonntag in Stotzard (Anpfiff 15 Uhr) wird Abteilungsleiter Georg Ziermeier den FCI coachen, da auch Aushilfscoach Alin Fluxa sich nun in den Urlaub verabschiedet hat. „Wir werden versuchen, defensiv gut zu stehen, und setzen auf Konter. Wenn es schlecht läuft, dann läuft es wie gegen Friedberg.“

Gegen die Zweite des TSV gab es zum Auftakt eine 0:5-Niederlage. Sollte Igenhausen auch im zweiten Spiel leer ausgehen, wäre das aber kein Beinbruch für Paci: „Wir haben eine gute Mannschaft und einen breiten Kader, aber eben erst aber September. Platz vier bis acht ist das Ziel.“ Aktuell gehe es darum, den Abstand nach vorne nicht zu groß werden zu lassen. Dann möchte der 38-Jährige mit seinem Team wieder angreifen. Paci fühlt sich beim FCI auch in seinem vierten Jahr noch pudelwohl, obwohl die Corona-Pandemie eine zusätzliche Herausforderung war: „In so einer langen Zeit kann viel passieren. Berufliche Veränderungen oder andere Dinge führen dazu, dass der ein oder andere ans Aufhören denkt. Deshalb habe ich trotzdem fast täglich mit irgendjemanden aus dem Verein kommuniziert“, erinnert sich Paci, der zum Start der Vorbereitung durchaus zufrieden war mit der Trainingsbeteiligung. Seit zwei Wochen werde es schwieriger. Umso mehr freut sich Paci, wenn er nach seiner Rückkehr wieder möglichst viele Spieler beim Training begrüßen kann.