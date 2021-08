Aichach-Friedberg

17:54 Uhr

Gastroszene in Aichach-Friedberg kämpft gegen akuten Personalmangel

Plus Corona hat die Gastronomie in Aichach-Friedberg hart getroffen. Nun dürfen wieder Gäste kommen, doch es fehlt fast überall an Personal. Das hat Konsequenzen.

Von Stefanie Brand und Ute Krogull

Dass es in der Gastronomie mitunter schwierig ist, Personal zu finden, das den Arbeitszeiten am Wochenende oder spätabends mit einem Lächeln begegnet und dieses jedem Kunden gleichermaßen gut gelaunt entgegenbringt, ist das Los der Branche. Verschärft hat sich die Personalproblematik aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-Maßnahmen, die die Belegschaft in Hotels und Restaurants deutlich dezimiert haben. In Zahlen ausgedrückt heißt das für den Landkreis Aichach-Friedberg, dass jeder Fünfte sich von der Branche verabschiedet hat. Was bedeutet das für die hiesige Gastroszene?

