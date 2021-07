Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Gemeinden im Wittelsbacher Land verleihen ab Juli E-Bikes

Plus Mit dem Radl durch den Landkreis Aichach-Friedberg: Das geht ab Mitte Juli ein wenig leichter. In vier Gemeinden können Besucher und Einwohner E-Bikes ausleihen.

Von Katja Neitemeier

Mit 25 km/h und zwei Rädern den Landkreis Aichach-Friedberg erkunden: Das soll in Zukunft einfach werden. In vier Gemeinden geht ein neuer E-Bike-Verleih an den Start. Auf diese Weise will der Landkreis den Tourismus in der Region stärken und die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden vertiefen.

