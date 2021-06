Aichach-Friedberg

Guter Absatz und einzelne Corona-Fälle: So lief die Spargelsaison

Mehr als Tausend Erntehelfer kommen pro Saison in den Landkreis Aichach-Friedberg. In diesem Jahr gab es erst wenige Corona-Fälle unter den Saisonarbeitskräften.

Plus Die Spargel-Betriebe in Aichach-Friedberg freuen sich über den guten Verkauf und die niedrige Zahl an Corona-Fällen. Den Hof der Spargel-Chefin hat es aber erwischt.

Von Evelin Grauer

Auch im zweiten Corona-Frühjahr haben die Bürger im Wittelsbacher Land offenbar wieder viel Spargel-Hunger gehabt. Viele Spargelbetriebe sind zufrieden mit der abgelaufenen Saison. Dabei war es anfangs viel zu kalt für das Edelgemüse und am Ende dann sehr heiß. Hinzu kamen zahlreiche Corona-Auflagen für die Erntehelfer, die vereinzelte Corona-Fälle aber nicht verhindern konnten. Beim Marktführer in der Region, dem Spargelhof Lohner in Inchenhofen, gab es nach eigenen Angaben bei 600 Saisonarbeitern keinen positiven Fall.

