Hauswirtschaft? Von wegen altbacken!

Noch immer gibt es Klischees zu Frauen, die Kochlöffel schwingend hinter den Herd gehören. Dabei sind Kenntnisse in Hauswirtschaft gefragt wie nie.

"Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?" So lautet ein Werbeslogan aus den 50er-Jahren. Würde dieses Werbefilmchen heute im Fernsehen laufen - so manch einem würde vor Empörung die Kinnlade runterklappen. Zu Recht - ist es doch ein veraltetes Klischee, dass Frauen Kochlöffel schwingend hinter den Herd gehören.

Es geht nicht um ein bisschen Staub wischen

Da ist es ja fast schon unangenehm, wenn man sich gerne um den Haushalt kümmert. Wer will schon einem Klischee entsprechen? Doch gibt es gar keinen Grund dazu. Der Beruf des Hauswirtschafters oder der Hauswirtschafterin wird zwar oft nicht ernst genommen, allerdings sollte der Aufwand für einen guten geführten Haushalt nicht unterschätzt werden. Es geht nicht nur um ein bisschen Staub zu wischen und ein paar Blümchen aufzustellen. Nein, Hauswirtschafter sind Multitalente: Hygiene, Buchhaltung, Lagerhaltung, Einkauf, Betreuung, Pflege, Kochen, Planung und Organisation - die Aufgabenfelder sind vielseitig.

Kenntnisse in der Hauswirtschaft sind gefragt wie nie

Es ist also überhaupt nicht altbacken und unmodern, wenn man sich für eine Hauswirtschafts-Ausbildung entscheidet. Im Gegenteil, diese Kenntnisse sind gefragt wie nie. Bilden doch hauswirtschaftliche Fähigkeiten das Herzstück einer jeden Familie und sozialer Einrichtung. Es ist also wie immer die goldene Mitte gefragt: Weder müssen sich alle Frauen partout um den Haushalt kümmern, noch sind diejenigen die es gerne tun rückschrittlich. Gleiches gilt natürlich auch für die männliche Fraktion.

