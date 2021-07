Hier sind im Wittelsbacher Land noch viele Ausbildungsplätze frei

Plus Wegen der Corona-Pandemie haben sich viele Firmen im Landkreis Aichach-Friedberg erst kurzfristig dazu entschlossen, auszubilden. Welche Stellen am gefragtesten sind.

Für Jugendliche, die noch nach einem Ausbildungsplatz suchen, gibt es gute Nachrichten. Wie die Augsburger Agentur für Arbeit auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, gibt es - Stand Juni - noch fast 400 unbesetzte Stellen im Landkreis Aichach-Friedberg. Das liegt zu einem großen Teil an der Corona-Krise. Wegen der Unsicherheit, wie sich die Pandemie entwickelt, hatten viele Betriebe zunächst gezögert, neue Ausbildungsplätze anzubieten.