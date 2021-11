Im Aichacher Krankenhaus liegen wieder mehr Corona-Patienten

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Montag erneut an. Im Aichacher Krankenhaus werden über 20 positiv getestete Menschen behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 576,2. Vergangene Woche betrug sie an diesem Tag 491,8. Der Bundesdurchschnitt steigt auf 386,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern beträgt nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 644,94. Am Sonntag lag dieser Wert bei 639,4.

Aichacher Krankenhaus: Sieben Patienten liegen auf der Intensivstation

Derzeit werden nach Angaben des Landratsamtes 22 positiv getestete Patientinnen und Patienten im Aichacher Krankenhaus behandelt. Von ihnen liegen sieben auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Es sind keine Verdachtsfälle bekannt. Im Friedberger Krankenhaus gibt es momentan keine Corona-Patienten und keine Verdachtsfälle. Am Freitag waren es noch 17 positiv getestete Menschen, die im Aichacher Krankenhaus behandelt wurden.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in den Nachbarlandkreisen steigt

Auch in der Nachbarschaft des Wittelsbacher Landes erhöht sich die Inzidenz. Im Landkreis Fürstenfeldbruck liegt sie bei 485,5. Höher ist dieser Wert in Donau-Ries mit 544,2. Auch im Landkreis Landsberg am Lech bleibt die Inzidenz mit einem Wert von 571,8 unter 600. Ebenso der Landkreis Dachau, wo es in den vergangenen sieben Tagen 583,4 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner gab. Der Landkreis Augsburg hat am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 739,4. Geringer ist sie mit 465,5 in der Stadt Augsburg. Deutlich mehr Corona-Fälle gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 815,5.