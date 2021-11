Im Landkreis sind wieder kostenlose Schnelltests möglich

Der Landkreis setzt die Regeländerung auf Bundesebene zu den Schnelltests ab Montag um. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt übers Wochenende weiter an.

Übers Wochenende hat die Zahl der Corona-Infektionsfälle im Landkreis Aichach-Friedberg weiter zu- genommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich nun der 500er-Marke. Der Landkreis setzt derweil die Regeländerung auf Bundesebene um. Ab Montag gibt es wieder kostenlose Schnelltests für alle.

Am Sonntag meldet das RKI 109 neue Infektionsfälle

Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldete am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 484,4. Am Freitag waren es noch 448,1 Infektionsfälle unter 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen gewesen. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 471,8 etwas niedriger als am Sonntag. Auf der Internet-Seite des RKI wurden 109 neue Infektionsfälle für das Wittelsbacher Land gemeldet.

Am Samstag gab das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt, dass nun auch im Landkreis Aichach-Friedberg wieder kostenlose Schnelltests möglich seien. Pressesprecher Wolfgang Müller: "Jede Bürgerin und jeder Bürger hat ab sofort einmal in der Woche die Möglichkeit, einen kostenlosen Schnelltest durchführen zu lassen. Dies gilt ab sofort auch im Testzentrum des Landkreises in Aichach." Das Testzentrum befindet sich im Kreisgut am Plattenberg.

Für einen kostenlosen Schnelltest ist eine Online-Anmeldung nötig

Ein kostenloser Test funktioniert aber nur mit Termin. Es sei wichtig, vorher online einen Termin zu vereinbaren, so Müller. Das ist möglich über www.corona-aic-fdb.de/testen oder direkt bei der Testfirma unter https://www.vitotest.de/aichach.

Corona-Zahlen in Augsburg-Land liegen schon über 500

Ein Blick in die umliegenden Gebiete zeigt, dass auch hier die Entwicklung nach oben geht. In der Stadt Augsburg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz binnen einer Woche von 264,0 auf 482,0 am Sonntag. Im Landkreis Augsburg-Land ist sie von 374,8 auf nunmehr 506,8 geklettert. Weitere Vergleichszahlen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in in Neuburg-Schrobenhausen am Sonntag vor einer Woche noch bei 299,8. Nun meldete das RKI 473,8 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. In Donau-Ries stieg die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb dieser Woche von 285,9 auf nunmehr 329,8, in Landsberg am Lech von 240,5 auf 388,4, im Landkreis Fürstenfeldbruck von 169,6 auf 293,5 und im Landkreis Dachau von 201,8 auf 353,9.

Lesen Sie dazu auch