Aichach-Friedberg

vor 6 Min.

Immer mehr Impfstoff vernichtet: Warum Aichach-Friedberg Ausnahme ist

In Bayern werden immer mehr Dosen mit Corona-Impfstoff vernichtet. Grund dafür ist die sinkende Impfbereitschaft – ein Phänomen, das auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu beobachten ist.

Plus Allein in Bayern mussten bislang über 50.000 Dosen mit Corona-Impfstoff ungenutzt entsorgt werden. In Aichach-Friedberg war das nicht der Fall – wie lange noch?

Von Max Kramer

Die Dimensionen sind beträchtlich: In Bayern sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 50.000 Dosen mit Corona-Impfstoff vernichtet worden – seit Anfang Juli hat sich die Zahl vervierfacht. Dieser Sprung sei unmittelbare Folge einer abnehmenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung, heißt es vom bayerischen Gesundheitsministerium. Impfmüdigkeit ist auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu beobachten, die Zahl der Corona-Impfungen ist in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich zurückgegangen. Dennoch mussten hierzulande bislang keine Dosen vernichtet werden. Warum?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen