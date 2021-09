Impfquote im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter nur mäßig

Plus Die Zahl der vollständig geimpften Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter nur langsam. Nächste Woche gibt es wieder viele Impftermine ohne Anmeldung.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter steigt, geht es mit der Impfquote nach wie vor nur zäh voran. Am Freitag teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg die aktuellen Zahlen mit.