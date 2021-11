Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

In den Krankenhäusern in Aichach-Friedberg gilt Besuchsverbot

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt erneut. Deswegen dürfen Besucherinnen und Besucher nur noch in Ausnahmefällen in die Kliniken an der Paar.

Von Katja Neitemeier

Für Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 375,5 im Landkreis Aichach-Friedberg. Damit ist sie den zweiten Tag in Folge gestiegen. Das hat nun Auswirkungen auf den Alltag in den Kliniken an der Paar. Dort gelten ab Donnerstag, 11. November, verschärfte Regeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen