Inzidenz 27,5: Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg sinken auch nach Pfingsten

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg setzt ihren Abwärtstrend fort und liegt bei 27,5. Warum die Zahlen noch mit Vorsicht zu genießen sind.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg fallen auch nach den Pfingst-Feiertagen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag über sein Online-Dashboard meldet, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 27,5. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag (34,2).

Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt nach Pfingsten weiter

Seit Wochen sind die Corona-Zahlen im Landkreis rückläufig, die aktuellen Werte sind aber noch mit Vorsicht zu genießen. Wegen der Feiertage ist laut RKI zu beachten, "dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden." Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet würden.

Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen sind die Zahlen zuletzt deutlich nach unten gegangen. Für Bayern meldet das RKI am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz 57, deutschlandweit liegt sie demnach bei 58.

Ein Corona-Patient am Aichacher Krankenhaus

Die Lage an den Kliniken an der Paar entspannt sich unterdessen weiter. Am Dienstagmorgen war am Aichacher Krankenhaus eine positiv getestete Person in stationärer Behandlung. Sie lag auf der Intensivstation und musste beatmet werden.

