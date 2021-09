Inzidenz-Sprung: Warum die Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg steigen

Plus Während im Krankenhaus fünf Corona-Patienten behandelt werden, geht die Inzidenz in Aichach-Friedberg recht deutlich nach oben. Womit der Anstieg zusammenhängt.

87,4 - mit dieser Sieben-Tage-Inzidenz lag das Wittelsbacher Land am Donnerstag im regionalen Durchschnitt: Auf einem sehr ähnlichen Niveau bewegten sich etwa die Nachbarlandkreise Augsburg (93), Dachau (87,7), Pfaffenhofen an der Ilm (86,7) und Fürstenfeldbruck (82,3). Und doch ist der aktuelle Wert im Wittelsbacher Land der höchste seit über einer Woche, der Sprung im Vergleich zum Vortag (69,6) ist auffällig. Womit hängt der Anstieg zusammen?