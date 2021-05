Inzidenz bleibt unter 35: Corona-Regeln in Aichach-Friedberg werden gelockert

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt stabil unter 35. Das wirkt sich schon bald auf die Corona-Regeln aus. Ab wann welche Lockerungen kommen.

Die Corona-Regeln im Landkreis Aichach-Friedberg werden weiter gelockert. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldet am Freitag über sein Online-Dashboard 11,9 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, am Donnerstag waren es 16,3. Die Inzidenz liegt nun fünf Tage infolge und damit stabil unter 35. Nachdem bereits unter der Woche mehrere Beschränkungen fielen - insbesondere für den Einzelhandel und mit Blick auf die Testpflicht -, stehen den Landkreis-Bewohnern nun weitere Erleichterungen bevor.

Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt, Corona-Regeln werden gelockert

Wegen der positiven Entwicklung werden ab kommendem Sonntag, 30. Mai, Kontaktbeschränkungen teilweise aufgehoben. Treffen im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen oder auf privat genutzten Grundstücken sind dann wieder mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten möglich - Genesene, vollständig Geimpfte und unter 14-Jährige nicht eingerechnet.

Bislang waren nur Zusammenkünfte mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Die Lockerungen werden auch in der Außengastronomie greifen: Ein Besuch dort ist ab Sonntag mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten möglich - ohne negativen Testnachweis.

Corona: Verschärfungen im Landkreis sind vorerst nicht in Sicht

Wie lange die Lockerungen gelten, hängt von der weiteren Entwicklung der Inzidenz im Landkreis ab. Verschärfungen treten jedoch erst wieder in Kraft, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 35 liegt. Dieses Szenario ist vorerst nicht in Sicht, die Zahlen gingen zuletzt deutlich und stabil nach unten. Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen sinkt die Inzidenz weiter: Sowohl für Bayern als auch für ganz Deutschland meldet das RKI am Freitag die Inzidenz 40.

Am Krankenhaus Aichach ist die Corona-Situation weiter relativ entspannt. Nach Angaben des Landratsamts wurden dort am Freitagmorgen zwei positiv Getestete behandelt. Ein Corona-Patient lag auf der Intensivstation und musste beatmet werden.

