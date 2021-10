Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt unter 100

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg entspannt sich. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt am Dienstag weiter unter der 100er Marke.

Plus Es gibt keine Anzeichen für eine Infektionswelle nach dem Sido-Konzert. Im Aichacher Krankenhaus liegt momentan kein Corona-Patient auf der Intensivstation.

Von Katja Neitemeier

Die Inzidenz im Wittelsbacher Land sinkt leicht. Für Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg von 80,7. Damit sinkt sie im Vergleich zum Vortag leicht. Am Montag lag der Wert bei 88,7. Das Landratsamt sieht keine Anzeichen, dass vom Sido-Konzert am Wochenende in der Aichacher Disko M-Eins eine Infektionswelle ausgegangen ist.

