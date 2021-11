Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg haarscharf unter 300

Trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter der 300er-Marke bleibt der Landkreis Corona-Hotspot. Auch in den Nachbarlandkreisen ist die Inzidenz hoch.

Seit dem Wochenende ist der Landkreis Aichach-Friedberg Corona-Hotspot. Daran ändert auch eine etwas geringere Inzidenz vorerst nichts. Für Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 299,9 für den Landkreis Aichach-Friedberg. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 318,5. Bleibt sie drei Tage in Folge unter der 300er-Marke, könnten die Regeln wieder etwas gelockert werden.

Corona im Wittelsbacher Land: Sechs Corona-Patienten auf der Intensivstation

Auch in den Nachbarlandkreisen bleibt die Situation angespannt. In Neuburg-Schrobenhausen liegt die Inzidenz am Montag bei 308. Das RKI meldete für den Landkreis Augsburg mit 374,4 ebenfalls einen Wert über 300. Anders ist es im Donau-Ries. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 294,1 knapp unter 300. Ähnlich sieht es in Dachau aus. Dort ist die Inzidenz bei 223,1.

Derzeit werden nach Angaben des Landratsamtes im Aichacher Krankenhaus 14 positiv getestete Menschen stationär behandelt. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Zudem gibt es zwei Verdachtsfälle. Im Friedberger Krankenhaus werden momentan keine Corona-Patienten behandelt und es gibt auch keine Verdachtsfälle.

