Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nähert sich 400

Im Vergleich zum Dienstag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich. Deswegen bleibt er weiterhin ein Corona-Hotspot.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land hat sich erneut erhöht. Für Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 375,5 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 333,33. Damit ist der Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin ein Corona-Hotspot.

Derzeit werden im Aichacher Krankenhaus 17 positiv getestete Menschen behandelt. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Darüber hinaus gibt es einen Verdachtsfall. Im Friedberger Krankenhaus gibt es derzeit keine positiv getesteten Personen und auch keine Verdachtsfälle.

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg über Bundesdurchschnitt

Auch in den Nachbarlandkreisen bleiben die Inzidenzen hoch. Im Landkreis Dachau liegt sie am Mittwoch bei 336,5. Im Landkreis Augsburg ist die Inzidenz mit 472,8 deutlich höher. Das Donau-Ries bewegt sich mit einer Inzidenz von 445,9 auf ähnlichem Niveau. Ebenfalls über der 400er-Marke ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 428,7. Im bundesweiten Vergleich liegt Bayern nach Angaben des RKI mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 395,8 auf Platz drei. Nur in Sachsen (459,4) und Thüringen (454,9) ist dieser Wert noch höher. Der Bundesdurchschnitt am Mittwoch liegt bei 232,1.