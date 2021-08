Inzidenz im Wittelsbacher Land bei 56,3: Neue Regel ab Sonntag

Am Freitag liegt die Inzidenz im Landkreis zum dritten Mal in Folge über 35. Deswegen gilt ab Sonntag die 3G-Regel. Was das für die Menschen bedeutet.

Die Corona-Lage im Wittelsbacher Land verschärft sich weiter. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 56,3. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem sie über 35 liegt. Bereits in den vergangenen Tagen stiegen die Fallzahlen kontinuierlich an. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz etwa bei 46,0, am Mittwoch bei 40,1. Das hat nun Folgen für das öffentliche Leben im Landkreis - vor allem für Menschen, die noch nicht vollständig geimpft sind.

Geimpft, genesen, getestet: Wo die 3G-Regel im Wittelsbacher Land gilt



Sie müssen ab Sonntag bei zahlreichen Gelegenheiten einen negativen Test vorweisen. Der Grund ist die 3G-Regel. Nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg dürfen dann nur noch Menschen in Fitnessstudios, Freizeiteinrichtungen, Sporthallen, Schwimmbäder und in die Innengastronomie, die geimpft, genesen oder eben getestet sind. Gleiches gilt für private oder öffentliche Veranstaltungen. Auch so genannte körpernahe Dienstleistungen, wie etwa ein Friseurbesuch, sind von der neuen Regel betroffen. Sollte die Inzidenz drei Tage in Folge über den Wert von 50 steigen, kann es zu weiteren Einschränkungen kommen.