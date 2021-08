Inzidenz im Wittelsbacher Land bei 56,3: Neue Regeln ab Sonntag

Am Freitag liegt die Inzidenz im Landkreis zum dritten Mal in Folge über 35. Deswegen gilt ab Sonntag die 3G-Regel. Was das für die Menschen bedeutet.

Die Corona-Lage im Wittelsbacher Land verschärft sich weiter. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 56,3. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem sie über 35 liegt. Bereits in den vergangenen Tagen stiegen die Fallzahlen kontinuierlich an. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz etwa bei 46,0, am Mittwoch bei 40,1. Das hat nun Folgen für das öffentliche Leben im Landkreis - vor allem für Menschen, die noch nicht vollständig geimpft sind.

Geimpft, genesen, getestet: Wo die 3G-Regel im Wittelsbacher Land gilt



Sie müssen ab Sonntag bei zahlreichen Gelegenheiten einen negativen Test vorweisen. Der Grund ist die 3G-Regel. Nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg dürfen dann nur noch Menschen in Fitnessstudios, Freizeiteinrichtungen, Sporthallen, Schwimmbäder und in die Innengastronomie, die geimpft, genesen oder eben getestet sind. Gleiches gilt für private oder öffentliche Veranstaltungen. Auch so genannte körpernahe Dienstleistungen, wie etwa ein Friseurbesuch, sind von der neuen Regel betroffen. Sollte die Inzidenz drei Tage in Folge über den Wert von 50 steigen, kann es zu weiteren Einschränkungen kommen.

Keine Verdachtsfälle oder Infizierte im Aichacher Krankenhaus

Derweil werden in den Kliniken an der Paar aktuell keine Corona-positiven Patienten behandelt. Es gibt dort auch keine Verdachtsfälle. Nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 84 Menschen im Landkreis positiv auf Covid-19 getestet: davon 20 in Aichach, fünf in Friedberg, fünf in Kissing und 15 in Mering. Seit März 2020 wurden bislang 5412 positiv auf das Virus getestet. Im gleichen Zeitraum sind 101 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

Impftermine im Wittelsbacher Land: Keine Anmeldung nötig

Impfen vor Ort: In Baar, Schmiechen und Rehling werden Zweitimpfungen durchgeführt. An den folgenden Terminen sind auch Erstimpfungen für alle Landkreisbewohner ab zwölf Jahren möglich. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren können sich nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten impfen lassen. Die Zweitimpfung kann frühestens drei Wochen später in den Impfzentren erfolgen.

Baar : Montag, 30. August, zwischen 16 und 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Montag, 30. August, zwischen 16 und 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Schmiechen : Dienstag, 31. August, zwischen 16 und 19 Uhr in der Schmiechachhalle.

Dienstag, 31. August, zwischen 16 und 19 Uhr in der Schmiechachhalle. Rehling: Mittwoch, 1. September, zwischen 16 und 19 Uhr im Rathaus.

Weiterhin sind auch Impfungen in Dasing und Kissing möglich. Interessierte müssen sich vorher nicht anmelden.

Impfzentrum Dasing

Montag, 30. August: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech und für alle ab 18 Jahren mit dem Wirkstoff von Moderna zwischen 16 und 19 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von und für alle ab 18 Jahren mit dem von Moderna zwischen 16 und 19 Uhr. Dienstag, 31. August, bis Donnerstag, 2. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 16 und 19 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von zwischen 16 und 19 Uhr. Freitag, 3. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech und für alle ab 18 Jahren mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson zwischen 16 und 19 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von und für alle ab 18 Jahren mit dem von zwischen 16 und 19 Uhr. Samstag, 4. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 10 und 14 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von zwischen 10 und 14 Uhr. Sonntag, 5. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech und für alle ab 18 Jahren mit dem Wirkstoff von Moderna zwischen 10 und 14 Uhr.

Impfzentrum Kissing

Montag, 30. August, und Dienstag, 31. August: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 10 und 14 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von zwischen 10 und 14 Uhr. Mittwoch, 1. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech und für alle ab 18 Jahren mit dem Wirkstoff von Moderna zwischen 10 und 14 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von und für alle ab 18 Jahren mit dem von Moderna zwischen 10 und 14 Uhr. Donnerstag, 2. September, und Freitag, 3. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 10 und 14 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von zwischen 10 und 14 Uhr. Samstag, 4. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech und für alle ab 18 Jahren mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson zwischen 10 und 14 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von und für alle ab 18 Jahren mit dem von zwischen 10 und 14 Uhr. Sonntag, 5. September: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 10 und 14 Uhr.

Alle Interessierte unter 16 Jahren können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, können sich Interessierte weiterhin unter www.impfzentren.bayern für eine Impfung registrieren. Ein Termin muss aber nicht über das Portal vereinbart werden.