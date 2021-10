Inzidenz im Wittelsbacher Land liegt über Bundesdurchschnitt

Im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter dem Wert von 100. Im Aichacher Krankenhaus liegt kein Corona-Patient auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht. Für Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 80,7. Am Vortag war er mit 88,1 etwas höher. Der Landkreis Aichach-Friedberg liegt damit am Dienstag über dem bundesweiten Durchschnitt von 65,8 Fällen pro 100.000 Einwohner.

In den Nachbarlandkreisen ist die Situation ähnlich. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Inzidenz 77,8. Auf ähnlichem Niveau bewegt sich der Landkreis Augsburg. Dort liegt die Inzidenz bei 77,0. Für den Landkreis Dachau meldet das RKI einen Wert von 89,0. Deutlich höher ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 90,1 im Landkreis Donau-Ries.

Sieben Patienten mit Corona im Aichacher Krankenhaus



Die bayerische Krankenhausampel steht weiterhin auf Grün. Das bedeutet, dass zurzeit keine weiteren Corona-Regeln in Kraft treten. In den Kliniken an der Paar werden derzeit sieben positiv getestete Menschen behandelt. Keiner von ihnen liegt auf der Intensivstation.