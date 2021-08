Inzidenz in Aichach-Friedberg auf niedrigstem Stand seit Mitte Juli

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg gehen weiter nach unten. Das RKI meldet die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz seit Mitte Juli.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt entspannt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 7,4 - ein weiterer Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem der Wert bei 8,9 lag. Damit bewegen sich die Zahlen auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Juli. Damals hatten zwei Schulfahrten für einen rapiden Anstieg gesorgt: eine privat organisierte Abifahrt von Schülerinnen und Schülern des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) sowie eine Fahrt einer achten Klasse der Mittelschule Friedberg.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg relativ niedrig

Aktuell liegt das Wittelsbacher Land deutlich unter den bayern- und bundesweitweit gemeldeten Zahlen: Für den Freistaat meldet das RKI die Inzidenz 13,6, für ganz Deutschland 19,4 - Tendenz jeweils leicht steigend. Auch im regionalen Vergleich steht der Landkreis Aichach-Friedberg gut da: Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden hat momentan nur der Landkreis Landsberg mit 6,6 eine niedrigere Inzidenz. "Spitzenreiter" im Umkreis ist aktuell die Stadt Augsburg mit 23,6, gefolgt von den Landkreisen Dachau (20,7), Augsburg (14,2) und Fürstenfeldbruck (13,7).

Kein positiv getesteter Covid-Patient im Krankenhaus

Unverändert ist die Lage in den Kliniken an der Paar. Wie das Landratsamt meldet, gibt es am Krankenhaus Aichach aktuell weder positiv getestete Personen in stationärer Behandlung noch entsprechende Verdachtsfälle. Gleiches gilt für den zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

Lesen Sie dazu auch