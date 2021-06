Aichach-Friedberg

06.06.2021

Inzidenz konstant: Was sich im Landkreis Aichach-Friedberg ändert

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg gelten ab Montag weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln. Welche Bereiche betroffen sind und ab wann die Änderungen greifen.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bleiben auf einem konstanten Niveau: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag und am Samstag jeweils eine Sieben-Tage-Inzidenz von 20,1. Am Freitag lag der Wert bei 18,6, am Donnerstag bei 27,5.

Themen folgen