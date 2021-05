Aichach-Friedberg

vor 36 Min.

Inzidenz sinkt: Wann werden in Aichach-Friedberg Corona-Regeln gelockert?

Plus Die Inzidenz bleibt im Landkreis Aichach-Friedberg unter 100. Ab wann das Konsequenzen auf die Corona-Regeln hat - und was Genesene und Geimpfte beachten müssen.

Von Max Kramer

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg gehen weiter nach unten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 94,8 - und damit etwas niedriger als am Vortag, als 95,8 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden waren. Damit bewegt sich die Inzidenz am zweiten Tag in Folge unter 100.

Themen folgen