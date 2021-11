Inzidenz steigt massiv: Aichach-Friedberg wird Corona-Hotspot

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Wochenende sprunghaft auf über 300 gestiegen. Der Landkreis wird damit zum Corona-Hotspot.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind die Corona-Zahlen am Wochenende massiv gestiegen. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 225,1 gemeldet. Am Samstag stieg der Wert auf 245,1 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Sonntag folgte ein Sprung auf 318,5.

Strengere Corona-Regeln in Aichach-Friedberg

Im Wittelsbacher Land gelten seit diesem Sonntag die Regeln entsprechend der gelben Krankenhausampel: Wo bislang medizinische Gesichtsmasken ausreichten, müssen nun wieder FFP2-Masken getragen werden. Ausnahmen gelten lediglich in der Schule und für Kinder und Jugendliche. In Einrichtungen, wo bisher die 3-G-Regel galt, kommt nun 3-G-plus zur Anwendung: Es muss also ein Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein aktueller, negativer PCR-Test vorgelegt werden. Wo bisher 3-G-plus galt, gilt nun 2-G: In Clubs, Discos, Bordellen oder vergleichbaren Einrichtungen dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene eingelassen werden.

Ab Montag werden die Regeln weiter verschärft. Darauf wies am frühen Sonntagnachmittag das Landratsamt Aichach-Friedberg auf seiner Internetseite hin. Der Landkreis gelte seit Sonntag als Corona-Hotspot, so die Behörde.

So ist die Lage in den Nachbarlandkreisen von Aichach-Friedberg

Anders als der Landkreis Aichach-Friedberg und der Landkreis Augsburg (374,8), der an diesem Wochenende ebenfalls zum Corona-Hotspot erklärt wurde, liegen die weiteren Nachbarlandkreise noch unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 - wenn auch zum Teil nur knapp. Das sind die Werte im Überblick: Donau-Ries 285,9, Neuburg-Schrobenhausen 299,8, Pfaffenhofen 257,9, Dachau 201,8, Fürstenfeldbruck 169,6, Landsberg 240,5, Stadt Augsburg 264,0.

