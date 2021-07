Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Jetzt gibt es wieder Notärzte rund um die Uhr in Aichach

Am Aichacher Krankenhauses ist seit April werktags ein hauptamtliches Notarztteam im Einstz: (von links) Sarah Gold (Rettungssanitäterin), Thomas Winter (Rettungsdienstleiter Rotes Kreuz), Stephan Meier (Facharzt für Notfallmedizin), Martin Müller (ärztlicher Leiter Notaufnahme), Robert Lang (stellvertretender Rettungsdienstleiter), Landrat Klaus Metzger, Hubert Mayer (Geschäftsführer der Kliniken an der Paar).

Plus Der Engpass in der Notarztversorgung im Raum Aichach ist gelöst. Werktags stellt das Krankenhaus Aichach ein Notarztteam. Wie es am Wochenende läuft.

Von Gerlinde Drexler

Mit einem neuen Modell wollen die Kliniken an der Paar dem Notarztmangel in Aichach entgegenwirken. Seit April übernimmt an Werktagen medizinisches Personal aus dem Aichacher Krankenhaus tagsüber den Notarztdienst. Die Nachtschicht und das Wochenende werden weiterhin mit Ärzten besetzt, die sich freiwillig melden. Neu organisiert ist auch die Notaufnahme. Mit Martin Müller haben sowohl das Krankenhaus in Aichach als auch in Friedberg einen gemeinsamen Ärztlichen Leiter der Notaufnahme.

