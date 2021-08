Jugend musiziert: Kinder aus Aichach und Obergriesbach holen sich Sieg

Plus Mit Gitarre und Violine spielen sich Nicolas Niesel und Nini-Wunier Qibuqin aus dem Wittelsbacher Land zum Sieg bei Jugend musiziert. Beide sind erstmals dabei.

Ohne Publikum, sondern vor der Webcam: In diesem Jahr war bei Jugend musiziert vieles anders. Trotzdem waren einige Kinder und Jugendliche aus dem Wittelsbacher Land bei dem Wettbewerb erfolgreich. Nicolas Niesel aus Aichach und Nini-Wunier Qibuquin aus Obergriesbach belegten in der Altersgruppe 1 a/b (Jahrgang 2011 und später) die vorderen Plätze.