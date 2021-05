Junge Frau aus dem Landkreis in den Bergen tödlich verunglückt

Eine vermisst gemeldete 22-Jährige stirbt bei Garmisch-Partenkirchen bei einem Bergunfall. Polizei und Bergwacht finden die junge Frau am Pfingstmontag im Kramergebiet.

Eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist bei einem Bergunfall in Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Das berichtete am späten Nachmittag des Pfingstmontags das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. Zuvor war nach der jungen Frau mit einer Vermisstenmeldung gesucht worden.

Wie die Polizei berichtet, meldeten die Eltern der 22-Jährigen ihre Tochter am Abend des Pfingstsonntags als vermisst. Sie war bereits am Montag, 17. Mai, aus ihrem Wohnort im Landkreis Aichach mit ihrem Wohnmobil in die Berge gefahren und wollte bis zum Pfingstsonntag wieder zurück sein. Den letzten Kontakt hatten die Eltern am Dienstag, als ihre Tochter ihnen ein Bild über den Kurznachrichtendienst WhatsApp schickte.

Bild hilft der Polizei bei der Suche nach der Vermissten

Aufgrund des Bildes konnte die Polizei herausfinden, dass sie sich in der Gegend von Garmisch-Partenkirchen aufhalten muss. Eine Streife der Polizei in Garmisch-Partenkirchen fand am späten Abend des Pfingstsonntags das Wohnmobil an einem Parkplatz in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen).

Am Morgen des Pfingstmontags wurde eine Suchaktion im Kramergebiet eingeleitet, so die Polizei. Fünf Beamte der Alpinen Einsatzgruppe und 15 Frauen und Männer der Bergwachtbereitschaft Garmisch-Partenkirchen machten sich auf den Weg. Außerdem suchte ein Polizeihubschrauber das Gebiet am Berg Kramer ab.

Suchtrupp findet die Vermisste am Pfingstmontag

Um kurz nach 10 Uhr meldete ein Suchtrupp eine leblose Person in einem "Ackerlaine" genannten Geröllfeld. Nachdem die Auffindestelle nicht zugänglich war, wurden ein Bergwachtler und ein Polizeibergführer durch den Hubschrauber an die Stelle gebracht. Kurze Zeit später hatte man die traurige Gewissheit, dass es sich bei der leblosen Person um die 22-Jährige handelte. Sie war etwa 50 bis 60 Höhenmeter über steiles, grasdurchwachsenes Gelände abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Unfallursache wird durch einen Polizeibergführer ermittelt. (bac)

