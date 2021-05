Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Junge Frau aus dem Landkreis stirbt bei Bergunfall: So laufen die Ermittlungen

Plus Eine 22-Jährige aus dem Wittelsbacher Land ist in den Bergen verunglückt. Jetzt wurde die Unfallstelle noch einmal begutachtet. Welche neuen Erkenntnisse es gibt.

Von Evelin Grauer

Die Nachricht hatte am Pfingstmontag für große Bestürzung im Wittelsbacher Land gesorgt. Eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist bei einem Bergunfall in Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Die dortige Alpine Einsatzgruppe der Polizei und weitere Helfer hatten die leblose Frau im Gebiet des Bergs Kramer gefunden. Die Ermittlungen, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, sind am Laufen.

