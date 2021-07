Kinderpornografie-Verdacht im Landkreis: Jugendliche brauchen Hilfe

Plus Dass die Polizei in Aichach-Friedberg öffentlichkeitswirksam gegen Kinderpornografie vorgeht, ist gut - und doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht mehr.

Es ist ein öffentlichkeitswirksamer Schritt, den die Polizei mit der Durchsuchung von über zwei Dutzend Wohnungen in der Region jüngst gegangen ist. Die Nachricht, die davon ausgeht, ist klar: Wer Kinderpornografie besitzt oder verbreitet, trägt - ob bewusst oder nicht - zum Leid der Schwächsten bei und muss deshalb bestraft werden. Punktuelle Durchsuchungsaktionen wie diese sind deshalb zu begrüßen. Klar ist aber auch: Das eigentliche Problem können sie nicht an der Wurzel packen. Denn Kinderpornografie ist, so traurig es klingt, längst ein Alltags- und Massendelikt.

