Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Kliniken an der Paar: Viermal so viele Corona-Patienten wie vorige Woche

Die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum an der Paar in Aichach steigt weiter an.

Plus Die Zahl der Corona-Fälle, die im Aichacher Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt weiter rapide an. Die Corona-Inzidenz liegt bei 155,5.

Von Marina Wagenpfeil

Die Zahl der Corona-Patienten, die im Aichacher Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, steigt rapide an. Vorige Woche Mittwoch waren es noch drei Infizierte, von denen zwei auf der Intensivstation versorgt wurden. Zum Wochenstart am Montag waren es neun Corona-Patienten und -Patientinnen, am Dienstag zehn (jeweils drei auf der Intensivstation). Am Mittwochmorgen waren es laut Landratsamt nun zwölf positiv getestete Personen, von denen vier auf der Intensivstation behandelt wurden. Erneut waren laut DIVI-Intensivregister alle der insgesamt 16 Intensivbetten im Landkreis Aichach-Friedberg belegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen