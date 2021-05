Aichach-Friedberg

Kliniken in Aichach-Friedberg: Patienten dürfen wieder Besuch bekommen

In den Kliniken an der Paar in Aichach (Bild) und Friedberg gelten ab Donnerstag neue Besuchsregeln.

Ab Donnerstag gelten in den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg neue Besuchsregeln. Was Besucher im Krankenhaus dabei beachten müssen.

Die Kliniken an der Paar mit den Standorten Aichach und Friedberg passen ihre Besuchsregeln an. Ab Donnerstag, 27. Mai, können Patienten unter bestimmten Voraussetzungen wieder besucht werden. Das teilen die Kliniken an der Paar am Mittwochnachmittag mit. Neue Besuchsregeln in Kliniken in Aichach und Friedberg Die Kliniken haben dafür ein Konzept erarbeitet, das sich an der Entwicklung der Inzidenzen orientiert. Bei einer Inzidenz über 100 gilt ein generelles Besuchsverbot. Ausnahmen hiervon stellen weiterhin die Begleitung von Sterbenden, die Begleitung des Geburtsvorganges sowie der Besuch auf der Geburtenstation dar. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 darf den Patienten eine festgelegte Person täglich für eine Stunde in der Besuchszeit zwischen 13 und 18 Uhr besuchen. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50, wie im Landkreis Aichach-Friedberg aktuell der Fall, kann jeder Patient einmal täglich innerhalb der Besuchszeit von 13 bis 18 Uhr eine Stunde von einer beliebigen Person Besuch erhalten. Aichach-Friedberg: Zutritt in Kliniken nur getestet, genesen oder geimpft Grundsätzliche Voraussetzung für den Zutritt ins Haus ist die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln und das Tragen einer FFP2-Maske. Weiterhin ist es zwingend notwendig, dass Besucher ein negatives Testergebnis (Getestet), einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion (Genesen) oder eine vollständige Impfung (Geimpft) vorlegen. Patienten, die nachweislich mit Corona infiziert sind oder bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, können zu keiner Zeit besucht werden. Begleitpersonen in der Notaufnahme sind nur bei medizinischer Notwendigkeit erlaubt, so die Kliniken an der Paar. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg fällt auf 20,1

Warum die Corona-Erstimpfungen in Aichach-Friedberg ins Stocken geraten

Chef der Kliniken an der Paar warnt: "Corona ist noch nicht vorbei"

