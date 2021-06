Kreis Aichach-Friedberg ruft zur Impf-Registrierung auf

Die Corona-Impfungen in Aichach-Friedberg gehen rasch voran. Jetzt appelliert der Landkreis an alle Impfwilligen der Prioritätsgruppe vier, sich zu registrieren.

Der Landkreis Aichach-Friedberg appelliert an alle impfwilligen Bürger, sich für eine Corona-Impfung zu registrieren. "Derzeit geht es flott voran mit den Impfungen im Landkreis, nun wird bereits in der Priorisierungsgruppe 4 geimpft", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. "Wer also gerne geimpft werden möchte, im Landkreis lebt, mindestens 16 Jahre alt ist und noch nicht registriert ist, hat jetzt die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit eine Impfung in einem der beiden Impfzentren zu bekommen." Registrierungen sind entweder im Internet unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 089/244188110 (Firma Vitolus, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) möglich.

Corona-Impfung in Aichach-Friedberg ohne Priorität möglich

Derzeit stehen 5090 Personen der Prioritätsgruppe vier auf der Warteliste für eine Impfung. In der kommenden Woche sind dem Landkreis aktuell knapp 3900 Impfdosen zugesagt. Auch Personen der ersten drei Prioritätsgruppen können sich noch für eine Impfung anmelden. Wer aus diesen Gruppen bereits registriert ist, jedoch noch keine Einladung für einen Impftermin bekommen hat, kann sich telefonisch bei der Firma Vitolus unter 089/244188110 melden.

Inzidenz im Wittelsbacher Land bleibt konstant niedrig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich auf konstant niedrigem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag sie am Mittwoch bei 5,2 und damit leicht niedriger als am Vortag (8,2).