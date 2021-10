Kreispolitik im Internet: „Blaues Palais TV“ sendet viereinhalb Stunden

Plus Eine Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags in Aichach-Friedberg wird testweise live im Internet übertragen.

Wenn Sie bei der Premiere von „Blaues Palais TV“ am Montag ab 14.30 Uhr live und bis zum Schluss gegen 19 Uhr dabei waren, dann wissen Sie jetzt sehr viel mehr darüber, mit welch hohem Aufwand zum Beispiel die Müllgebühren für das Wittelsbacher Land berechnet werden und dass sie die nächsten drei Jahre weiter konstant bleiben.