vor 18 Min.

Kreistag Aichach-Friedberg live: Wird das ein Renner im Internet?

Plus Im Herbst soll probeweise eine Sitzung übertragen werden. Ein Konzept zeigt auf, wie kompliziert das ist. Das liegt unter anderem an „Hauptdarstellern“, die nicht auftreten wollen.

Von Christian Lichtenstern

Dass uns Live-Übertragungen nicht zwingend vom Hocker hauen, beziehungsweise an den Wohnzimmersessel fesseln müssen, wissen wir spätestens seit deutsche Nationalspieler den Ball vor erwartungsfrohen Millionen an den Fernsehern über gefühlte Stunden im Mittelfeld quer und zurück im Karree schieben – da knistert nur die Chipstüte. Auch die Auftritte von Stars aus Musik oder Comedyszene, die irgendwann mal in grauer Vorzeit stattfanden, haben beizeiten ihre Durchhänger. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass Publikum in Theater- und Konzertsälen eingeschlafen sind. Die Erkenntnis: So eine knackige Zusammenfassung von Ergebnissen, Höhepunkten, Toren kann ein Segen sein - und zeit sparen. Unsere Erwartungen, dass Livestream-Übertragungen von Kreistagssitzungen aus dem Saal im Blauen Palais das geneigte „Publikum“ aus dem Wittelsbacher Land in Horden vor die PC-Bildschirme und an die Handys treiben wird, hält sich deshalb arg in Grenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

