Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Lage spitzt sich zu: Intensivstationen in Aichach-Friedberg sind überbelegt

Plus Von eigentlich 13 vorhandenen Intensivbetten im Landkreis Aichach-Friedberg sind derzeit 15 belegt. Die Corona-Inzidenz steigt laut RKI auf 225.

Von Marina Wagenpfeil

Der Druck auf die Intensivstationen im Landkreis Aichach-Friedberg lässt nicht nach. Ende Oktober musste die Zahl der Intensivbetten von 16 auf 13 reduziert werden. Denn es gab schlicht nicht mehr ausreichend Personal, um gleichzeitig die wachsende Zahl an Corona-Patienten in Aichach versorgen zu können. Trotzdem sind - Stand Freitagnachmittag - 15 Intensivbetten belegt, davon fünf mit Corona-Patientinnen und -Patienten. Sowohl in Aichach als auch in Friedberg sind derzeit jeweils ein Bett mehr belegt als eigentlich vorgesehen.

