Landkreis plant Corona-Impfaktionen in Baar, Schmiechen und Rehling

Laut RKI steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg leicht an. Der Landkreis organisiert Corona-Impfangebote in Baar, Schmiechen und Rehling.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 3,7. Das entspricht einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI 3,0 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet hatte. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Wittelsbacher Land fünf Personen positiv getestet - davon zwei in Aichach, zwei in Friedberg und eine in Mering.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil

An den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg ist die Situation unverändert. Nach Angaben des Landratsamts gab es dort Dienstagfrüh weder positiv getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle. Zuletzt musste Mitte Juni eine positiv getestete Person stationär behandelt werden.

Rein rechnerisch ist inzwischen jeder zweite Landkreis-Bewohner mindestens einmal gegen Corona geimpft. Um die Quoten weiter nach oben zu treiben, organisiert der Landkreis in der kommenden Woche weitere Impf-Angebote ohne Terminvereinbarung. Erstmals wird dabei direkt in einzelnen Gemeinden geimpft. Das Impfteam kommt am Montag, 19. Juli, nach Baar ins Feuerwehrhaus, am Dienstag, 20. Juli, nach Schmiechen in die Schmiechachhalle und am Mittwoch, 23. Juli, nach Rehling ins Rathaus – jeweils von 16 bis 19 Uhr. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und im Landkreis wohnt, kann sich ohne Anmeldung mit Biontech impfen lassen.

Impfung: Sonderaktionen in Baar, Schmiechen und Rehling

Landrat Klaus Metzger dankte den Bürgermeistern für die unkomplizierte Kooperation und erneuerte seinen Appell an die Landkreis-Bevölkerung: „Bitte lassen Sie sich impfen, Sie schützen sich und andere!“ Sollten die Impftermine in den Gemeinden gut angenommen werden, könnten laut Landratsamt weitere Aktionen in anderen Gemeinden folgen. Schon am kommenden Donnerstag findet von 16 bis 19 Uhr im Impfzentrum Dasing eine Sonderaktion mit Impfstoff von Johnson & Johnson statt.

Außerhalb der Landkreis-Grenzen sind die Zahlen zuletzt leicht nach oben gegangen. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - hatte Dienstag die Stadt Augsburg mit 16,5 die höchste Inzidenz, gefolgt vom Landkreis Augsburg (13,0). Im Gegensatz dazu ist der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen offiziell "Corona-frei": Hier lag die Inzidenz am Dienstag bei 0.