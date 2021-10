Aichach-Friedberg

Landratsamt meldet Corona-Ausbruch an Affinger Realschule

Plus An der Realschule Affing gibt es zwei positiv getestete Schüler. Weil die Fälle zusammenhängen, gilt das als Ausbruch. Weitere Einrichtungen sind betroffen.

Von Carmen Jung

Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldet einen Corona-Ausbruch an der Realschule in Affing-Bergen. Bereits am Dienstag hatte die Behörde eine positiv getestete Person mitgeteilt. Nun gibt es einen zweiten Positivfall an dieser Schule. Weil beide Fälle zusammenhingen, so Pressesprecherin Theresa Wörle, müsse der epidemiologischen Definition zufolge von einem Ausbruch gesprochen werden. Es gibt noch weitere Einrichtungen im Landkreis, die vereinzelte Corona-Fälle aufweisen.

