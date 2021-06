Leichter Anstieg: Corona-Inzidenz im Kreis liegt über Bundesschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil, liegt jetzt aber über dem Schnitt in Deutschland. Wie die Corona-Lage am Krankenhaus ist.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiterhin auf einem stabilen Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag sie am Dienstag bei 17,8 - und damit leicht höher als am Vortag, an dem das RKI 15,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert hatte.

Corona im Landkreis Aichach-Friedberg: Inzidenz steigt leicht

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden in den vergangenen sieben Tagen 21 Personen positiv getestet - davon sechs in Friedberg, sechs in Kissing und zwei in Mering. Aus Aichach sind in diesem Zeitraum keine Fälle bekannt. Seit Beginn der Pandemie sind im Wittelsbacher Land 101 Personen an oder mit Corona verstorben.

In ganz Deutschland sind die Corona-Zahlen weiter rückläufig. Das RKI meldete bundesweit die Inzidenz 15, in Bayern liegt sie mit 19 etwas höher. Auch außerhalb der Landkreisgrenzen ist die Lage verhältnismäßig entspannt. Nur eine von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise wie kreisfreie Städte - lag am Dienstag überhalb der Inzidenz 30: der Landkreis Donau-Ries (41,1).

Ein Corona-Patient am Krankenhaus Aichach

Am Krankenhaus Aichach war Dienstagmorgen eine positiv getestete Person in stationärer Behandlung. Sie lag nach Angaben des Landratsamts nicht auf der Intensivstation. Darüber hinaus gab es keine Fälle.