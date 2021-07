Leichter Anstieg: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt bei 2,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt niedrig, steigt aber leicht. Im Krankenhaus Aichach werden keine Corona-Patienten behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Donnerstag bei 2,2 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI 0,7 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet hatte.

Außerhalb der Landkreis-Grenzen bleibt die Corona-Lage ebenfalls entspannt, auch dort ist allerdings eine leicht steigende Tendenz zu erkennen. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise und kreisfreie Städte - liegen drei unter der 5er-Marke, die höchste Inzidenz im Umkreis hat aktuell die Stadt Augsburg (7,8).

In den beiden Kliniken in Aichach und Friedberg gibt es aktuell weder positiv auf Corona getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle.