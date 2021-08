Mehr positiv Getestete: Steigt die Corona-Inzidenz im Kreis bald deutlich?

Aus dem leichten Anstieg der Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg wird wohl bald ein deutlicher. Ein Nachbar-Landkreis blickt besorgt auf die Zahlen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist leicht angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 11,9 registrierte Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 8,9 gelegen. Vieles spricht dafür, dass aus diesem leichten Anstieg im Wittelsbacher Land bald ein deutlicher wird.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt

Nach Angaben des Landratsamts Aichach-Friedberg wurden in den vergangenen sieben Tagen 28 Personen corona-positiv getestet – davon drei in Aichach, acht in Friedberg, eine in Kissing und zwei in Mering. Übertragen auf die Einwohnerzahl würde das bedeuten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz demnächst auf etwa 20 steigt. Bis die Daten der Gesundheitsämter in die Sieben-Tage-Inzidenz des RKI einfließen, dauert es meist einen Tag. Die Frage, worauf dieser Anstieg zurückzuführen ist, ließ sich am Mittwochnachmittag auf Nachfrage beim Landratsamt nicht mehr klären.

In den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg gab es am Mittwoch keine neuen Corona-Verdachtsfälle. In Aichach lag eine positiv getestete Person auf der Intensivstation und musste beatmet werden. Es ist der erste akute Fall dort seit rund zwei Monaten.

Covid-Lage im Landkreis Dachau verschärft sich

Auch im Umkreis gehen die Corona-Zahlen tendenziell nach oben. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden hat aktuell der Landkreis Dachau (29,7) die höchste Inzidenz. Grund für den jüngsten Anstieg dort ist offenbar die Rückkehr mehrerer Reisegruppen von einem Musikfestival in Kroatien. Dem dortigen Gesundheitsamt sind bislang zwölf positiv getestete, 16- bis 22-jährige Personen bekannt, die offenbar in fünf voneinander unabhängigen Gruppen das Festival besucht hatten. Der Dachauer Landrat Stefan Löwl erklärte, er verfolge die Entwicklung „mit Besorgnis“.

Auf einem ähnlichen Niveau wie in Dachau bewegen sich die Inzidenzwerte in der Stadt Augsburg (26,6) sowie in den Landkreisen Fürstenfeldbruck (22,8) und Neuburg-Schrobenhausen (19,5). Tendenziell steigend ist die Inzidenz auch in ganz Deutschland – aktuell meldet das RKI den Wert 25,1 – und Bayern (18,2).