Mehrere Corona-Fälle nach Klassenfahrt von Mittelschule Friedberg

Plus Im Wittelsbacher Land gibt es die nächsten Corona-Fälle im Kontext einer Schulfahrt. Diesmal betroffen: die Mittelschule Friedberg. Was die Schulleiterin sagt.

Die Corona-Ampel im Wittelsbacher Land steht wieder auf Orange. Am Mittwoch riss die Sieben-Tage-Inzidenz die 25er-Marke, der Landkreis Aichach-Friedberg ist deshalb auf der Internet-Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI) orange eingefärbt - als einzige Kreisverwaltungsbehörde im unmittelbaren Umkreis. Im Vergleich zum Vortag stieg der Wert leicht an, von 22,3 auf 27,5. Das hängt insbesondere mit der Abifahrt von Schülerinnen und Schülern des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) Aichach auf die griechische Insel Korfu zusammen. Von 43 Mitgliedern der Reisegruppe wurde über die Hälfte positiv getestet. Nun sind jedoch erneut mehrere Corona-Fälle im Zusammenhang mit einer Schulfahrt aufgetreten. Diesmal ist die Mittelschule Friedberg betroffen. Um welches Ausmaß geht es?