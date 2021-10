Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Nach Desaster von Weihnachten 2019: Wie steht es um die Notarzt-Versorgung?

Plus Zum Jahreswechsel 2019/2020 war die notärztliche Versorgung in Aichach-Friedberg katastrophal. Was hat sich seitdem getan? So beurteilen Fachleute die Situation.

Von Nicole Simüller

Kein Notarzt vor Ort. Reihenweise unbesetzte Schichten. Auch die Nachbarstandorte verwaist. Um die notfallmedizinische Versorgung im Landkreis Aichach-Friedberg war es zum Jahreswechsel 2019/2020 katastrophal bestellt. Auch darüber hinaus wiesen die Dienstpläne vor allem am Notarzt-Standort Aichach, aber ebenso in Friedberg Lücken auf. Sie waren so groß, dass sie bayernweit für Schlagzeilen sorgten. Seitdem hat sich einiges getan. So beurteilen Mediziner und Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) die Lage.

