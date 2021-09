Nach erster Schulwoche: So hoch ist im Kreis die Corona-Inzidenz unter Jüngeren

Plus Jüngere infizieren sich im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich häufiger mit Corona. Das zeigen aktuelle Zahlen. Im Krankenhaus gibt es einen akuten Fall.

Die erste Schulwoche nach den Sommerferien ist vorbei, alle Beteiligten im Landkreis Aichach-Friedberg können zwei Tage durchschnaufen. Für manche war es auch abseits des Schulbetriebs eine stressige Woche - am Meringer Gymnasium etwa, wo zwei Personen positiv getestet wurden. Zumindest der Definition nach gab es hier jedoch keine engen Kontaktpersonen. Dies liegt laut Landratsamts-Sprecher Wolfgang Müller einerseits daran, dass die Hygienevorschriften - allen voran Abstand und Maske - "vorbildlich" eingehalten wurden; gleichzeitig gebe es dort eine Be- und Entlüftungsanlage. Neuere Vorgaben des Gesundheitsministeriums würden für diesen Fall lockerere Quarantäne-Regeln vorsehen.