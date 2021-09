Nach über 17.500 Tests: BRK schließt Corona-Teststationen im Landkreis

Das Bayerische Rote Kreuz macht alle Corona-Teststationen im Landkreis Aichach-Friedberg dicht. Was dahinter steckt und wie sich die Inzidenz entwickelt.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) schließt alle seine Corona-Teststationen im Landkreis Aichach-Friedberg. Das gab der Kreisverband am Donnerstag bekannt. "Als Hilfsorganisation und Institution des Katastrophenschutzes stand das Bayerische Rote Kreuz Seite an Seite mit Bürgerinnen und Bürgern wie auch mit den Kommunen unseres Landkreises Aichach-Friedberg", heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Bayerisches Rotes Kreuz schließt fünf Corona-Teststationen

Und weiter: "Nachdem am 6. Juni der bayernweite Katastrophenfall endete, hielten die ehrenamtlichen Mitglieder unserer BRK-Bereitschaften den Dienst an fünf Standorten weiterhin aufrecht. Es war jedoch nie das Ziel, aus diesem Einsatz ein Geschäftsfeld zu machen. Gleichzeitig können unsere Ehrenamtlichen auch nicht unbegrenzt von der Arbeit fernbleiben oder am Wochenende Dienst tun." Aus diesem Grund werde der Betrieb in allen BRK-Teststationen nach dem 10. Oktober "vorerst" eingestellt.

Hintergrund der Entscheidung ist offenbar, dass ab dem 11. Oktober Corona-Tests grundsätzlich kostenpflichtig werden. Nach BRK-Angaben waren die Teststationen im Wittelsbacher Land über sieben Monate besetzt. In dieser Zeit seien über 17.500 Tests gemacht worden.

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt leicht

Unterdessen geht die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis leicht nach oben. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 80 – ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem 74,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet wurden. Die Krankenhaus-Ampel steht in Bayern aktuell auf Grün.