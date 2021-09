Neue Corona-Fälle in sechs Einrichtungen im Wittelsbacher Land

Das Landratsamt meldet positiv getestete Personen in drei Kindergärten, zwei Schulen und einem Hort im Landkreis Aichach-Friedberg. 94 Fälle in einer Woche.

Und wieder gilt: Neue Woche, neue Corona-Fälle in mehreren Einrichtungen im Wittelsbacher Land. Das Landratsamt meldete am Montag drei betroffene Kindergärten, zwei Schulen und einen Hort. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt derweil stabil. Auch in dieser Woche gibt es einige Sonderimpftermine.

Aus der Lebenshilfe in Aichach wurden gleich in zwei Einrichtungen positiv getestete Personen gemeldet. So gibt es einen Fall im Hort (mit 14 Kontaktpersonen) und einen Fall im Kindergarten (mit 13 Kontaktpersonen). Einen Corona-Fall und vier Kontaktpersonen gibt es an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach. Zudem berichtet das Landratsamt von jeweils einer positiv getesteten Person im Kindergarten Landzwerge im Aichacher Stadtteil Unterschneitbach und von der Konradin Realschule in Friedberg. In beiden Fällen gibt es keine Kontaktpersonen. Insgesamt 20 Kontaktpersonen wurden dagegen im Kindergarten St. Anna in Friedberg ermittelt. Hier liegen zwei Corona-Fälle vor.

Corona-Inzidenz bleibt stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin stabil. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldete am Montagmorgen 71,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Sonntag lag der Wert bei 73,3, am Freitag bei 75,5. Die Corona-Ampel steht derzeit auf grün.

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden am Montag drei Corona-Patienten in den Kliniken an der Paar stationär behandelt, alle in Aichach. Ein Patient liegt auf der Intensivstation und muss beatmet werden. Weder im Krankenhaus in Aichach noch in Friedberg gab es am Montag weitere Verdachtsfälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden laut Landratsamt 94 im Landkreis positiv getestet, davon 27 in Aichach, 17 in Friedberg und je zwölf in Kissing und Mering.

Impftermine in dieser Woche

Um die Impfquote im Landkreis weiter zu erhöhen, gibt es auch in dieser Woche wieder diverse Impfangebote. Impfwillige können beispielsweise am Donnerstag, 30. September, zwischen 16 Uhr und 19 Uhr ins Aindlinger Rathaus kommen. An diesem Termin finden die Zweitimpfungen der dort im August durchgeführten Erstimpfungen statt. Aber auch weitere Erstimpfungen sind möglich – ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff Biontech. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zu folgenden Zeiten kann man sich in dieser Woche ohne Impftermin im Impfzentrum in Dasing impfen lassen: Dienstag, 28. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr mit Biontech; Mittwoch, 29. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech und Moderna; Donnerstag, 30. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech und am Freitag, 1. Oktober, von 10 Uhr bis 16 Uhr mit Biontech.

Im Impfzentrum in Kissing gibt es folgende Termine ohne Anmeldung: Dienstag, 28. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech; Mittwoch, 29. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech und am Donnerstag, 30. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr mit Biontech. Das Impfzentrum in Kissing ist ab 1. Oktober geschlossen.

Bei Personen im Alter von unter 16 Jahren muss mindestens eine sorgeberechtige Person mit ins Impfzentrum kommen. Bei einer Impfung mit Biontech kann die Zweitimpfung drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung, bei einer Impfung mit Moderna vier bis sechs Wochen nach der Erstimpfung im Impfzentrum Dasing stattfinden.

Impfstatistik für den Landkreis Aichach-Friedberg

Nach Angaben des Landratsamts haben im Landkreis bisher 151.174 Impfungen stattgefunden. Die Statistik weist 75.700 Erstimpfungen, 75.170 vollständig Geimpfte und 304 Auffrischungsimpfungen auf. Nicht in den Zahlen enthalten sind Impfungen von Landkreisbürgern die außerhalb des Landkreises, etwa von Betriebsärzten durchgeführt wurden.