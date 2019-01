Aichach-Friedberg: Nicht alles gehört in die Gelbe Tonne

Seit gestern werden die Gelben Tonnen im Wittelsbacher Land geleert. Das ist bequemer. Es gibt aber einiges zu beachten.

Endlich hat das Warten ein Ende. Die Gelbe Tonne ist da, und seit gestern wird sie im Wittelsbacher Land auch geleert.

Für viele ist die Gelbe Tonne deutlich bequemer. Die nervigen Fahrten zum Wertstoffhof gehören nun der Vergangenheit an, zumindest was die Verkaufsverpackungen angeht. Dass die Gelbe Tonne vor der Tür steht, ist kein Freifahrtschein. Nicht alles sollte dort landen.

Die Regeln sind klar, und dennoch fällt dem Laien im Alltag die Trennung nicht immer leicht. Zu viel Müll produziert der Mensch mittlerweile, und immer häufiger besteht dieser zu einem großen Anteil aus Plastik. Zum Glück gibt es Listen, die genau bestimmen, was rein darf und was nicht. Eine Matratze, wie am Dienstag bei der ersten Sammlung in Affing, gehört aber beim besten Wille nicht dazu.

Die Bilanz am ersten Tag der Leerung fällt positiv aus. Die Frage ist, ob die Menschen im Landkreis immer so konsequent bei der Mülltrennung sein werden. Wenn nicht, gibt es schnell Probleme, vor allem für die Umwelt. Wer sichergehen will, informiert sich, bevor er die Gelbe Tonne befüllt.

