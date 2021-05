Nicht nur online: Die Volkshochschule setzt auf "Draußen-Kurse"

Weil die Corona-Einschränkungen weiterhin gelten, macht die Vhs Aichach-Friedberg im Sommer viele "Draußen-Angebote". Dabei geht's nicht nur sportlich zu.

Corona-Einschränkungen gelten weiterhin, die aktuelle Situation muss bei Veranstaltungen stets berücksichtigt werden. Trotzdem hat sich die Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg dazu entschlossen, ihr Programm mit neuen Kursen und Formaten zu ergänzen - neben bereits bekannten und oft verschobenen Angeboten. Diese werden ab Pfingsten sowohl in einem Sommerprogrammheft als auch auf der Homepage präsentiert.

Die Volkshochschule gibt in ihrer Mitteilung auch einen Einblick, was so geboten wird. Demnach gibt es für alle, die in Zeiten der Beschränkungen und des relativen Stillstandes dazulernen, sich fit halten oder den Horizont erweitern möchten, unterschiedliche Veranstaltungen für viele Interessens- und Einsatzgebiete.

Mit der Volkshochschule geht's im Livestream zur Sternwarte

Viele Angebote laufen online, darunter ein Livestream zur Sternwarte Gilching, Sprachkurse, kleine Spanisch-Moduleinheiten, verschiedene Sportangebote, Studium Generale oder Vorträge aus den verschiedenen Fachbereichen. Die Vhs setzt aber auch auf Präsenzkurse. "Das Team hat mit den Kursleitenden ein abwechslungsreiches Sport-, Sprachprogramm, Töpfern, Näh-, Aquarellier-, Freihandzeichenkurse ebenso organisiert, wie Musik-, Koch- und Berufskurse zusammengestellt", teilt die Vhs mit. Der beliebte Kurs Silver Surfer werde im Sommer-Sonderprogramm ebenso angeboten wie die gefragten Eltern/Kind-Vorträge.

Die Vhs bietet Walken, Yoga, Waldbaden oder Sprachkurse

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Outdoor-Angeboten. Dabei geht's um Sport, darunter Walken, Yoga, Pilates im Park, im Wald oder am Mandichosee oder Radtouren durchs Wittelsbacher Land, die bereits im vergangenen Jahr sehr gut gebucht worden seien. Diesmal gibt es weitere Attraktionen wie Waldbaden, Walk and Talk zum Thema "Wie gestalte ich meine Zukunft?, Kalligraphie, Zeichnen, Sprach- und Konversationskurse im Freien, beim Picknick oder beim Paella essen. Führungen finden im ganzen Landkreis und benachbarten Städten statt. Mit Führungen auf dem jüdischem Friedhof und der Synagoge in Kriegshaber widmet sich die Volkshochschule dem Jubiläum 1700 Jahre Judentum. Als wichtige Aufgabe definiert die Einrichtung Demokratiebildung. In zwei Hybridkursen (Präsenz und Online gleichzeitig) beschäftigen sich die Teilnehmer unter anderem mit den digitalen Informationsmöglichkeiten zur Bundestagswahl. Für Kinder wird etwa Basteln oder Outdoor-Ballett angeboten.

Die Volkshochschule Aichach-Friedberg rät: Am besten rasch anmelden

Viele Angebote sind neu geplant worden und den besonderen Umständen in diesem Jahr angepasst, so die Vhs. Es sei noch immer schwer vorhersehbar, wie sich die Beschränkungen in der nächsten Zeit gestalten werden. Um eine Durchführung zu ermöglichen, ist für viele der Angebote eine flexible Gestaltung der Kurse eingeplant. Für die Kurse ist jeweils einen Starttermin geplant. Sollte dieser möglich sein, werden die Teilnehmer informiert. Die Volkshochschule empfiehlt eine frühzeitige Anmeldung, weil Präsenzkurse wegen er Abstandsregeln nur mit wenigen Höhrern stattfinden können.

Laut Vhs wird das handliche Programmheft ab Pfingsten in den Gemeinden an den bekannten Stellen zur kostenlosen Mitnahme bereitgelegt. Die "Sommer-Eule" kann auch in der Geschäftsstelle für eine postalische Zusendung bestellt werden.

Information und Anmeldung: www.vhs-aichach-friedberg.de, E-Mail: anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, 08251 8737 0

