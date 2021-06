Nur noch ein Corona-Patient: So ist die Covid-Lage in Aichach-Friedberg

Rückläufige Inzidenzwerte lassen auch die Zahl der Corona-Patienten im Landkreis Aichach-Friedberg sinken. Wo aktuell die meisten Fälle auftreten.

Die Corona-Lage am Krankenhaus Aichach ist weiterhin stabil. Nach Angaben des Landratsamts war dort am Dienstagmorgen nurmehr eine positiv getestete Person in stationärer Behandlung. Sie liegt weder auf der Intensivstation noch muss sie beatmet werden. Verdachtsfälle gibt es im Wittelsbacher Land derzeit nicht. Von allgemeiner Entspannung in den Kliniken an der Paar kann aber keine Rede sein. Nach Daten des Intensivregisters waren am Dienstag alle Intensivbetten im Landkreis - 17 an der Zahl - belegt.

Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenz sinkt, ein Patient im Krankenhaus

Dass sich zumindest die Corona-Situation am Krankenhaus zuletzt deutlich gebessert hat, hängt insbesondere mit rückläufigen Infektionszahlen zusammen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag für das Wittelsbacher Land die Sieben-Tage-Inzidenz 17,1. Das entspricht einem minimalen Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem 17,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert worden waren.

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis 13 Personen positiv getestet - davon eine in Aichach, sechs in Friedberg und zwei in Kissing.

