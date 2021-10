"O'gsat is": Damit es im Wittelsbacher Land wieder blüht und brummt

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg will mit Kommunen neue Blühflächen anlegen, damit Insekten mehr Lebensraum haben. Der Start ist gemacht.

Der Rückgang der heimischen Insekten ist dramatisch. Mehr als die Hälfte der Arten sind in unterschiedlichem Ausmaß in ihrem Bestand gefährdet oder bereits ausgestorben - mit kaum absehbaren Folgen für unser Ökosystem. Der Landschaftspflegeverband Aichach Friedberg (LPV) will dem nun entgegenwirken. Er fördert zusammen mit Kommunen in einem zweijährigen Projekt die Insektenvielfalt im Landkreis.

Öffentliche Grünflächen sollen insektenschonender gepflegt werden

Im Rahmen des Projektes "Das Summen macht's: Gemeinsam InsektenRäume verbinden" werden laut einer Mitteilung auf kommunalen Flächen neue Blühwiesen als Nahrungsquelle für pollen- und nektarsammelnde Insekten angelegt. So entstehen Nistplätze für deren Fortpflanzung. Wo möglich, sollen öffentliche Grünflächen insektenschonender gepflegt werden. Der Begriff "InsektenRäume" ist nicht im Wörterbuch zu finden. Er steht laut LPV sinnbildlich für den Platz, "den wir den Insekten in unserem Leben und Handeln in der Kommune einräumen möchten". Auch solle der Begriff die Ansprüche verschiedener Insektenarten in puncto Biotopverbund, Nahrungsverfügbarkeit und Entwicklungsbiologie widerspiegeln.

Schachbrettfalter auf einer Flockenblume. Die Falter fliegen auf lila-blühende Pflanzenarten. Die Art kommt im Landkreis immer seltener vor. Durch die Anlage von neuen, blütenreichen Mähwiesen kann die Art gefördert werden. Foto: Christina Niegl

Um mehr insektenfreundliche Lebensräume im Landkreis zu schaffen, wurden Landrat Klaus Metzger und die Vorstandschaft des LPV selbst aktiv. Sie werteten nach dem Motto "O'gsat is" einen Wiesenstreifen im Aichacher Kreisgut durch eine Ansaat per Hand auf. Diese ist auf kleinen Flächen üblich. Dazu wird die Grasnarbe der bisher artenarmen Wiese mit landwirtschaftlichem Gerät so vorbereitet, dass ein gutes Saatbeet entsteht. Die Aktion soll für viele weitere Aufwertungen während der Projektlaufzeit stehen.

Das Projekt ist Teil der Initiative "Natürlich Bayern", die der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) koordiniert und das Bayerische Umweltministerium fördert. Damit schaffen, vermehren und verbessern 30 Landschaftspflegeverbände in ganz Bayern die Lebensräume für Insekten.

Welche Rolle "Eh-da-Flächen" spielen können

Im Fokus des Projektes im Wittelsbacher Land steht die Entwicklung von artenreichen, nicht gedüngten und nur ein- bis zweimal im Jahr gemähten Wiesen und Säumen. "Diese stellen für zahlreiche Insekten (Schätzungen zufolge um die 3000 Arten) einen unverzichtbaren Lebensraum dar und sind in unserer Landschaft stark im Rückgang begriffen", so der LPV. Kommunale "Eh-da-Flächen", also Flächen, die es ohnehin gibt, entlang von Hecken, Wegen oder Gewässern oder auch auf Flächen der Flurbereinigung bieten ein großes Potenzial zur Förderung dieses Wiesentyps.

Gebietsheimische, artenreiche Ansaat-Mischung. Die Mischung wird mit Maisschrot gestreckt, um eine bessere Verteilung zu ermöglichen. Foto: Christina Niegl

Zur Entwicklung einer artenarmen, kommunalen Rasenfläche hin zu einer blütenreichen Wiese, kann es schon ausreichend sein, die Mahdfrequenz deutlich zu reduzieren. "So können sich die verschiedenen Pflanzenarten wieder auf natürliche Weise aussamen und reproduzieren", erklärt Christina Niegl vom LPV. Auch sei es wichtig, das Mähgut von der Fläche zu entfernen. Im Gegensatz zu vielen gezüchteten Gartenpflanzen schade ein hoher Nährstoffgehalt den heimischen, seltenen Pflanzenarten eher, da sie so einen Nachteil gegenüber hochwüchsigen Gräsern haben.

Für eine zusätzliche Artanreicherung oder bei der Neuanlage von Blühwiesen, beispielsweise auf Äckern, greift der Landschaftspflegeverband auf die Ansaat mit regionalem, artenreichem Saatgut zurück. Dieses wird entweder selbst auf Pflegeflächen des LPV geerntet oder von einem zertifizierten Saatguthersteller bezogen.

Blühflächen: Mitarbeiter von Gemeinden werden geschult

Seit dem Start der Kampagne im April gab es für die einzelnen Gemeinden bereits theoretische Schulungen zur insektenfreundlichen Pflege und Anlage von Grünflächen. Diese wurden mit Kreisfachberaterin Manuela Riepold durchgeführt. Auch individuelle Beratungen mit Bauhof- und Gemeindemitarbeitern wurden durchgeführt und erste Pflegekonzepte erarbeitet.

In den kommenden Wochen werden diese und weitere Flächen des Projektes mit kleinen Infotafeln versehen. Weitere Informationen zur Initiative oder zum Anlegen einer Blumenwiese im eigenen Garten finden interessierte Bürger unter www.lpv-aichach-friedberg.de. Gemeinden oder Verbände, die etwas zum Erhalt der heimischen Insekten beitragen möchten, können sich ebenfalls an den LPV wenden.