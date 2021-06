Aichach-Friedberg

PFC belastet noch lange Zeit die Friedberger Ach

Auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing gelangte PFC in den Boden und das Grundwasser in die Quellfassung des Verlorenen Bachs.

Plus Wie stark wird der Bach, der durch das Wittelsbacher Land fließt, durch den Fliegerhorst in Penzing verunreinigt? Landratsamt Landsberg: Es könnte weitere PFC-Einträge am Unterlauf geben.

Von Christian Lichtenstern und Christian Mühlhause

Die Belastung des Verlorenen Bachs, der im weiteren Verlauf im Landkreis Aichach-Friedberg zur Friedberger Ach wird, mit der giftigen Chemikalie PFC lässt sich auf absehbare Zeit nicht beheben. Das Landratsamt Landsberg weist in einer Mitteilung darauf hin, dass trotz zahlreicher Maßnahmen zur Klärung und Eindämmung „eine schnelle Verbesserung der Gewässerverunreinigung nicht erreicht werden kann“. Jetzt nennt das Landratsamt Landsberg zumindest einen Termin für die Veröffentlichung des beauftragten Gutachtens. Und: Nach Ansicht der Landsberger Behörde könnten PFC-Einträge in die Ach außerhalb des Gebiets des Landkreises Landsberg nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Sprich: Es könnte auch weitere „PFC-Quellen“ am Unterlauf des Fließgewässers geben.

